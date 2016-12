LOCAL: Weekend dintre ani cu vreme plăcută

« Alte stiri din categoria Ultima ora

În weekendul dintre ani, botoşănenii vor avea parte de o vreme generoasă, cel puţin din punct de vedere meteorologic. Ninsorile se vor lăsa în continuare aşteptate iar maximele vor fi peste norma lunii.

Mâine, în ajunul noului an, urătorii vor umbla din casă în casă pe o vreme cu un cer în cea mai mare parte senin. În noaptea dintre ani însă, norii se vor mai aduna pe cer însă artificiile de la miezul nopţii vor putea fi văzute de cei care vor participa la revelionul în aer liber. Maxima zilei, prognozată de meteorologi, va fi de 4° C, în timp ce minima nopţii de Revelion va fi de -3° C. Astfel, botoşănenii care vor opta să participe la noaptea dintre ani la spectacolul organizat de primărie în Piaţa Revoluţiei nu vor fi nevoiţi să se îmbrace foarte gros.

Anul nou va aduce o zi mai mult decât călduroasă şi plăcută. Prima zi din an va fi astfel sub semnul cerului senin, care va aduce şi o maximă de 7° C. Pe timpul nopţii, cerul se va menţine senin iar minima va fi de -4° C.