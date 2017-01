LOCAL: Se strang semnaturi pentru referendum la Corni

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Protestatarii au fost informati de jandarmii veniti in numar mai mare decat ieri, ca organizarea unui protest nu este legala, pentru ca nu au solicitat autorizatie in acest scop. In schimb, acestia au pus o masa in strada, unde se strang snaturile necesare pentru a se solicita schimbarea primarului si organizarea de alegeri la Corni.