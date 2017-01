LOCAL: Suicid de dorul sotiei

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Un barbat de 55 de ani din satul Radeni a fost gasit fara suflare in aceasta dimineata de rudele venite la priveghiul sotiei sale. Dupa ce femeia a murit joia trecuta, rudele se pregateau astazi sa o inmormanteze, insa sotul ei le tot spunea acestora ca nu poate trai fara ea. Noaptea trecuta, acesta s-a dus in toaleta din curtea casei in care era depusa sotia sa, in Flamanzi, si si-a pus capat zilelor cu ajutorul unui streang improvizat din cureaua de la pantaloni.