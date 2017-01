NATIONAL: Sebastian Ghita, noi acuzatii grave la adresa lui Kovesi

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Sebastian Ghiţă a prezentat luni seară noi dezvăluiri, într-un material video prezentat de Romania TV.

"Am sa va prezint felul in care aceste dosare sunt măsluite după modelul brevetat de Laura Codruţa Kovesi în celebrul dosar Realitatea. O sa vedeți felul in care Kovesi a vrut sa distrugă Realitatea tv.

Kovesi m-a abordat în clădirea SRI numita K2, unde stăteam împreună la masa si mi-a spus ca ascultându-l pe Vântu si-a dat seama ca nu mai are finanțare pentru Realitatea. A văzut cat de vulnerabil este Vântu si știa că va accepta intr-un fel sa primească finanțare si sa cedeze Realitatea tv. Am acceptat acest lucru. Dansa s-a gândit ca va putea sa-l doboare si să-l scoată din joc mult mai repede, iar probabil Realitatea tv să devină o televiziune supusa ce va da știri pozitive la adresa mai marilor zilei, dar lucrul acesta nu s-a întâmplat.

Am semnat acel contract de management cu Vântu si am acceptat să finanțez Realitatea TV. La ceva timp au apărut fricțiunile intre mine şi Vântu, iar Kovesi a stat la pândă şi a luat făcut un dosar pe baza acestor fricțiuni/certuri dintre mine şi Vântu. A început să-mi explice cum si in ce fel pot fi conduse discuțiile cu Vântu astfel încât ele să pară șantaj, amenințare sau sa se încadreze la niște fapte penale.

Am ascultat de dânsa ca aveam o relație de încredere şi prietenie şi pentru că punea pasiune în dorința dânsei de a-l înfunda pe Vântu şi nu aş fi vrut să o refuz sau să mă cert cu dânsa.

Doamna Kovesi m-a presat si mi-a sugerat cum să vin cu astfel de denunțuri şi date pe care să le interpreteze dorind să facă un dosar mare care sa o împingă spre vârful ministerului public şi să-şi consolideze cariera", a dezvăluit Sebastian Ghiţă la România TV.