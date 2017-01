LOCAL: Protest cu program redus la Corni

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Desi de astazi protestatarii de la Corni au obtinut o autorizatie de trei zile pentru proteste, acestia nu s-au grabit sa isi faca aparitia in fata Primariei din localitate. La aceasta ora se afla adunati aproape 20 de localnici, in timp ce efectivele de jandarmi sunt de aproape patru ori mai mari. Unii localnici spun ca protestatarii se vor aduna in numar mai mare dupa ce vor mulge vacile si termina treburile in gospodarie.