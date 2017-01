NATIONAL: Al patrulea deces in Romania din cauza frigului

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Cadavrul unui bărbat a fost descoperit pe un teren viran de lângă un cartier din municipiul Arad. Poliţiştii încearcă să stabilească identitatea victimei, aceasta neavând asupra sa niciun document. Anchetatorii nu exclud ca moartea să fi survenit pe fondul gerului, în oraş temperaturile coborând până la -18 grade.

Cadavrul bărbatului a fost descoperit în noaptea de luni spre marţi, pe un teren viran de lângă cartierul arădean Micălaca.

Un localnic a sunat la 112, anunţând că un bărbat este mort în vegetaţia îngheţată.

Potrivit Biroului de presă al Poliţiei Judeţene Arad, identitatea victimei nu a fost stabilită deocamdată, pentru că asupra acesteia nu a fost găsit niciun document.

Medicii legişti, care au preluat cadavrul pentru efectuarea necropsiei, apreciază că bărbatul avea în jur de 65 de ani şi ar fi putut deceda din cauza unei hipotermii. Pe corpul victimei nu au fost găsite urme de violenţă.

Marţi, o femeie din judeţul Vrancea a murit după ce a fost dusă la spital în şoc hipotermic.

De asemenea, în judeţul Vaslui două persoane au fost găsite moarte în zăpadă.

Este vorba despre un bărbat de 62 de ani din localitatea vasluiană Deleni, despre care rudele spun că avea afecţiuni cardiace, care a fost găsit mort, marţi dimineaţă, pe o stradă din sat. Duminică, o femeie de 43 de ani a fost găsită moartă în zăpadă, în faţa porţii locuinţei sale din localitatea vasluiană Pribeşti. Reprezentanţi Serviciului de Ambulanţă spun că, cel mai probabil, victima a căzut şi nu s-a mai putut ridica, fiind cunoscută drept consumatoare de alcool.

Bucureştiul şi 36 de judeţe sunt de luni sub avertizare cod portocaliu de ger, cu temperaturi minime între -29 şi -15 grade, iar maximele între -15 şi -10 grade. Cinci judeţe din vestul ţării rămân sub avertizare cod galben de ger, temperaturile minime scăzând sub -15 grade. Avertizările sunt în vigoare şi toată ziua de marţi.

De asemenea, şapte judeţe din estul şi sud-estul ţării vor fi, de marţi seară până miercuri după-amiază, sub avertizare cod portocaliu de viscol, iar Bucureştiul şi 11 judeţe din sud şi est au fost avertizate cu cod galben de ninsori şi vânt, valabil de marţi seară până miercuri, la ora 21.00.