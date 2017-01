SPORT: FC Botoşani a bătut palma cu ungurii pentru Isti!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

FC Botoşani s-a înţeles cu Diósgyőri VTK în privinţa transferului lui István Fülöp, gruparea locală urmând a încasa 70.000 de euro şi 15% la un eventual transfer.

„Ţinând cont că Isti era în ultimele şase luni de contract, consider că am făcut o afacere bună. Ne-am gândit şi la interesul său pentru că i s-a pus pe masă un contract foarte bun, iar noi nu mai puteam în momentul de faţă concura cu ceea ce i-au propus ungurii. În plus acolo are şansa de a fi în vizorul selecţionerului Ungariei, el având dublă cetăţenie dar are şi oportunitatea de a face pasul la unul din granzii campionatului sau chiar de a merge în Polonia ştiute fiind legăturile strânse dintre cluburile celor două ţări. El şi-a făcut datoria la Botoşani şi era şi de datoria noastră morală să-l înţelegem şi să-l lăsăm să meargă acum la un contract mai bun”, a declarat Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani.