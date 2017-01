SPORT: Istvan Fulop: FC Botoşani va avea mereu un loc aparte în inima mea!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

István Fülöp, s-a alăturat lotului formaţiei care ocupă locul 9 în prima ligă din Ungaria urmând ca pe 23 ianuarie să plece în cantonament în Spania. Golgeterul la zi al FC Botoşani cu şapte goluri marcate în acest sezon al Ligii I s-a înţeles cu Diósgyőri VTK pentru un contract valabil pe trei ani de zile urmând a încasa un salariu dublu faţă de cel avut la FC Botoşani la care se adaugă prime şi bonusuri de performanţă.

„Este o nouă provocare pentru mine şi sper să am realizări cel puţin la fel de bune cum am avut la FC Botoşani. Am avantajul că ştiu limba, deci nu voi avea niciun fel de probleme de adaptare. Oamenii de aici m-au primit foarte bine şi sper să reuşesc împreună cu ceilalţi băieţi să îndeplinim obiectivele. Nu vă ascund faptul că acum, odată ajuns în Ungaria voi trage mult pentru a intra în atenţia selecţionerului de aici. Voi lua însă totul pas cu pas aşa cum am făcut şi la Botoşani”, a declarat István Fülöp.

Golgeterul botoşănean susţine că gruparea locală şi suporterii FC-ului vor avea mereu un loc aparte în inima sa.

„La Botoşani am trăit cea mai frumoasă perioadă a carierei mele de până acum. Am fost apreciat de acţionari, respectat de colegi, iubit de suporteri şi vreau să cred că nu am dezamăgit. Aceasta este însă viaţa fotbalistului. FC Botoşani va avea mereu un loc aparte în inima mea. Le voi ţine pumnii băieţilor să-şi îndeplinească obiectivele şi să joace din nou în cupele europene”, a conchis István Fülöp.