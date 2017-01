SPORT: Iliev va rămâne să se pregătească la Botoşani de unul singur!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Goalkeeperul Plamen Iliev a fost tras pe linie moartă de FC Botoşani. Cu toate că încă nu şi-a găsit alt angajament, internaţionalul bulgar nu va face parte din lotul care va pleca astăzi în cantonamentul centralizat din Turcia, urmând să se pregătească de unul singur la Botoşani.

„De când ne-am reunit l-am întrebat pe Iliev ce vrea. Lui nu-i mai este gândul la FC Botoşani. Ne-a spus că până pe 30 ianuarie ne dă un răspuns dacă continuă sau nu cu noi. Nu puteam aştepta până pe 30 ianuarie şi atunci, cu patru-cinci zile înainte de primul joc oficial el să ne părăsească şi noi să rămânem în doi portari. De aceea am luat decizia de a-l aduce la Cobrea, cu care am mai cochetat şi vara trecută. Iliev va rămâne şi se va pregăti la Botoşani, cu antrenor, cu medic, îi vom asigura toate condiţiile. El nu are nimic concret, nicio ofertă. Căutăm variante pentru el”, a declarat Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani.

La rândul său, Leo Grozavu, antrenorul principal al FC Botoşani s-a arătat dezamăgit de comportamentul goalkeeperului bulgar şi a spus că avea alte aşteptări de la acesta.