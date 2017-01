LOCAL: Botoşani City Report este de astăzi funcţională

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Aplicaţia Botoşani City Report este din nou funcţională. "Avem aplicaţia City Report funcţională. În urma unei discuţii pe care am avut-o cu dezvoltatorul, a reprogramat această aplicaţie. Am modificat secvenţa în care apelam la nişte IP-uri pe care le-a schimbat furnizorul nostru de servicii IT. Aplicaţia este funcţională, se pot transmite petiţii, dar trebuie reinstalată cu versiunea actualizată care este acum în magazinul Google Play", a declarat Cosmin Andrei, viceprimarul municipiului.



Botoşani City Report a fost lansată în decembrie 2016. În bugetul pe acest an se intenţionează alocarea de fonduri pentru dezvoltarea aplicaţiei.