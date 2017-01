LOCAL: Femeie gasita moarta in casa dupa ce a refuzat ambulanta

« Alte stiri din categoria Ultima ora

O femeie de 66 de ani din Botosani, a fost gasita decedata azi in propriul apartament dupa ce rudele au alarmat serviciul de urgenta 112 ca femeia nu raspundea la telefon. La fata locului s-au deplasat pompierii si o ambulanta, femeia fiind gasita fara suflare in casa. Medicii au inceput imediat manevrele de resuscitare, insa din pacate nu s-a mai putut face nimic pentru ea. Femeia sunase ieri la ambulanta pentru ca simtea dureri in piept, insa a refuzat transportul la spital.