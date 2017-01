LOCAL: Un nou Cod Galben de ceata

« Alte stiri din categoria Ultima ora

De la ora 21,00 până la ora 3:00, judeţele Iaşi, Bacău, Vaslui, Botoşani, Neamţ sau Suceava se vor afla sub avertizare Cod Galben de ceata care determina scaderea vizibilitatii local sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, cu fenomen asociat de chiciura.