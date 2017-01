NATIONAL: Sapte turisti rataciti în Bucegi au supravietuit o noapte la -15 grade Celsius

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Supravieţuire extremă pentru şapte turişti care şi-au petrecut o noapte la minus 15 grade Celsius, sub cerul liber, în vârf de munte. S-au rătăcit în Bucegi din cauza viscolului, iar jandarmii montani au reuşit să Îi salveze abia după 14 ore de la apelul de urgenţă.

Şapte tineri, din Bucureşti, au pornit într-o drumeţie în Munţii Bucegi, însă s-au rătăcit, după lăsarea întunericului.

„Am fost solicitați prin 112, pentru a recupera un grup de 7 turiști rătăciți în golul alpin. În jur de cota 21 am început ascensiunea către ei”, spune Adrian Ferninger şef post Jandarmeria montana Azuga.

Prima echipă de jandarmi montani şi salvamontişti nu a reuşit să îi găsească pe turişti, după căutări care au durat până la ora 4:00 dimineaţa.

„Zăpada a fost foarte mare, până la brâu. Am avut porţiuni unde am mers în patru labe. Am ieşit din pădure, în golul alpin, vânt , ceaţă, vizibilitate mică, vedeam doar la 5 metri”, afirmă salvamontist Alexandru Bărţoiu - șef Salvamont Azuga.

Din fericire, o a doua echipă a avut mai mult succes şi i-a găsit pe tineri.

Zona în care s-au rătăcit turiştii e în golul Alpin al Bucegilor. Drumul nu e omologat turistic şi este închis iarna. Tinerii şi-au petrecut noaptea sub cerul liber, la minus 15 grade Celsius.

„Unele persoane chiar au dormit şi în picioare, foarte obosiţi, deshidrataţi, uzi, îngheţaţi, din fericire niciunul nu a avut hipotermie sau degerături”, adaugă Alexandru Bărţoiu - șef Salvamont Azuga.

Turiştii au fost recuperaţi de echipele de salvare şi aduşi aici la baza Salvamont Azuga, după încă un drum de aproape 10 kilometri. Turiştilor li s-au preluat datele şi abia apoi au fost lăsaţi să plece acasă.

Salvatorii au mai avut o misiune dificilă sâmbătă noapte - au adus la sigur doi fraţi, care au vrut să se dea cu plăcile de snowboard în zona Vârfului Parângul Mic. Salvamontiştii au înfruntat viscolul puternic pentru a-i salva pe cei doi.