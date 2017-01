INTERNAŢIONAL: Alegerile pentru preşedinţia Parlamentului European au intrat în prelungiri (update)

« Alte stiri din categoria Ultima ora

UPDATE: Rezultatele celui de-al treilea tur de scrutin

Antonio Tajani (EPP, IT) 287 Gianni Pittella (S&D, IT) 200 Helga Stevens (ECR, BE) 66 Jean Lambert (Greens/EFA, UK) 51 Eleonora Forenza (GUE/NGL) 45 Laurentiu Rebega (ENF, RO) 42

*) sursa euractiv.ro

Europarlamentarii nu au reuşit să-şi aleagă un preşedinte nici după trei runde de vot. Astfel, potrivit eurodeputatului român Victor Negrescu, la cel de al treilea scrutin, cel mai bine clasaţi candidaţi au fost popularul italian Antonio Tajani cu 291 de voturi şi social-democratul Gianni Pittella cu 199 de voturi.

Preşedintele Parlamentului Europeav afi ales după cel de al patrulea rând de scrutin. Cele mai mari şanse le are Antonio Tajani, deoarece va fi declarat câştigător candidatul care va aduna cele mai multe voturi.