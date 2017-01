SPORT: Fostul căpitan al FC Botoşani pus pe liber de Dan Alexa înaintea duelului de pe Municipal

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Dan Alexa, noul antrenor al Concordiei Chiajna, l-a pus pe liber de fostul căpitan al FC Botoşani, Răzvan Tincu.

Fundaşul central al celor de la Concordia Chiajna, a spus că din moment ce tehnicianul nu a mai intrat în vederile noului antrenor a cerut rezilierea contractului, urmând a semna din postura de jucător liber de contract cu altă echipă.

„Am decis să reziliez azi contractul cu Concordia pe cale amiabilă după ce am avut o discuţie cu preşedintele clubului. Domnul Tănase nu a avut absolut nimic ce să îmi reproşeze la nivel sportiv sau uman, dar pur şi simplu nu am mai intrat în vederile noului antrenor aşa că am considerat că este mai bine pentru cariera mea să încetăm colaborarea. Sunt deja în discuţii cu mai multe echipe şi sper să semnez un nou angajament cât de curând pentru a putea începe pregătirea centralizată”, a declarat Răzvan Tincu.

Fundaşul central a venit la Concordia în vara anului 2015.În 138 de jocuri biufate în Liga I, Tincu are în dreptul său şi două goluri. În vârstă de 29 de ani, jucătorul care a mai trecut în carieră poe la Rapid, FC Botoşani şi CSMS Iaşi este cotat de site-ul de specialitate transfermarkt.de la 300.000 de euro.