NATIONAL: Klaus Iohannis prezideaza sedinta de Guvern

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Ședința de Guvern a început. Președintele Klaus Iohannis participă la întâlnirea de la Palatul Victoria, alături de premierul Sorin Grindeanu.

În debutul ședinței, premierul Sorin Grindeanu a anunțat presa și cabinetul său că discuțiile vor urma agenda stabilită anterior.

Președintele Klaus Iohannis a ținut să precizeze, în prezența jurnaliștilor, că premierul Sorin Grindeanu s-a angajat să nu pună pe ordinea de zi suplimentară ordonanța de grațiere și cea de modificare a codurilor penale.

”Sunt doi elefanți în încăpere și nimeni nu vorbește despre asta: Ordonanta de grațiere și cea de modificare a codurilor penale. Evident că am discutat despre ele cu premierul, de dimineață. Premierul mi-a spus că nu va fi pusă pe ordinea de zi suplimentară aceste chestiuni. Subliniez si sper sa fiu in asentimentul premierului, s-a angajat ca aceste chestiuni să nu fie băgate peste noapte în nici o ședinta de Guvern, ci imediat ce documentele vor fi clarificate sub conducerea ministrului Justiției, a ministrului de Interne și al ministrului delegat pentru Afaceri Europene. Să fie puse în transparență”, a subliniat Klaus Iohannis.

Iohannis a mai declarat că a avut, înaintea şedinţei de Guvern, o discuţie "foarte aplicată" cu premierul Sorin Grindeanu, şeful statului transmiţându-le membrilor Executivului că e foarte mulţumit de felul în care îşi fac datoria.



"Am decis în această dimineaţă să fac o vizită domnului prim-ministru. Am avut o discuţie foarte aplicată, serioasă, cu concluzii consensuale, după care domnul prim-ministru m-a invitat să particip să prezidez această şedinţă", a spus Iohannis.