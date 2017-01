SPORT: Victorie de senzatie pentru Sorana Cirstea la Australian Open

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat, miercuri, la Melbourne, în runda a treia a turneului Australian Open, primul de Mare Şlem al anului, după ce a învins-o neaşteptat, cu 7-6 (1), 6-3, pe Carla Suarez Navarro (Spania), a zecea favorită.

Cîrstea (26 ani, 78 WTA) s-a impus după o oră şi 33 de minute în faţa ibericei (28 ani, 12 WTA) şi este singura româncă rămasă în cursă la simplu din şase care au fost la debutul tabloului principal.



Suarez a început bine meciul şi a condus cu 2-0, dar apoi Cîrstea a luat trei ghemuri la rând, cele două mergând cap la cap până în tiebreak. Iberica a luat primul punct, dar apoi românca nu i-a mai lăsat nicio şansă şi şi-a adjudecat primul set cu 7-6 (1).



În setul secund, Cîrstea a început cu break, dar apoi ambele jucătoare au câştigat doar contra serviciului, până la 3-2 pentru reprezentanta noastră, care a reuşit să îşi fructifice serviciul, iar apoi s-a desprins la 5-2. Carla Suarez a avut o zvâcnire de orgoliu şi a mai reuşit un break (3-5), dar Sorana a încheiat meciul pe serviciul adversarei cu 6-3 în setul secund.



Cîrstea a făcut 5 duble greşeli, faţă de 2 ale adversarei, a avut 25 de winners, faţă de 11 Suarez, şi a făcut 37 de erori neforţate, iberica având 34.



Sorana şi-a creat nu mai puţin de 14 oportunităţi de break, din care a transformat doar 5.



Cîrstea are acum 4-1 în meciurile directe cu Suarez Navarro, în faţa căreia pierduse ultima confruntare, în 2009, la Marbella, 6-2, 6-7 (5), 6-2 pentru spaniolă în semifinale.



În turul al treilea, Cîrstea o va înfrunta pe americanca Alison Riske, victorioasă cu 7-6 (7), 4-6, 6-1 în faţa chinezoaicei Shuai Zhang (cap de serie numărul 20).



Sorana are 2-1 în meciurile directe cu Riske (26 ani, 42 WTA), care s-a impus în 2009 la US Open în calificări, cu 6-2, 7-6 (4), românca învingând în 2013 în optimi la Washington, cu 3-6, 6-2, 6-3, şi în 2014, la Pattaya City (Thailanda), tot în optimi, cu 6-3, 6-4.



Cîrstea şi-a egalat cea mai bună performanţă a sa la Melbourne (2012, 2013), după ce în anii următori a pierdut în primul tur, iar în 2016 nu a participat. Ea şi-a asigurat acum 130.000 dolari australieni şi 130 de puncte WTA.