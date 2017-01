LOCAL: Mihaela Huncă la plecarea din IŞJ - Am avut o echipă performantă

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Mihaela Huncă, inspector şcolar general în perioada 2012 - 2016, a renunţat la funcţie dat fiind faptul că la alegerile parlamentare din decembrie 2016 a obţinut un mandat de deputat. Astăzi, la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean, Mihaela Huncă i-a predat ştafeta lui Gabriel Hârtie, oficial care va conduce IŞJ-ul, până la organizarea unui nou concurs. Mihaela Huncă a declarat că, în calitate de deputat, se va implica în rezolvarea problemelor cu care se confruntă învăţământul botoşănean. "E o zi emoţionantă din viaţa mea. Am şi o undă de regret pentru că aici am lucrat mai bine de patru ani şi jumătate. Dar e şi acel sentiment de satisfacţie pentru că am avut o echipă bună, o echipă performantă, care a fost formată din inspectori şcolari, din directori, din profesori de calitate, dar pot să includ în această echipă şi personalul auxiliar şi nedidactic. Normal, e o undă de regret, dar nu plec din sistemul de învăţământ, rămân în sistemul de învăţământ botoşănean", a afirmat Mihaela Huncă.