NAŢIONAL: Clubul a depus dosar incomplet pentru autorizare

Dosarul depus de reprezentanții Clubului Bamboo pentru a obține autorizația de funcționare, în acest an, era incomplet, lipsind autorizația de construire recepționată, a declarat penru Agerpres, viceprimarul Sectorului 2, Dan Cristian Popescu.

"În fiecare an se reautorizează, se obține autorizația de funcționare în baza unui set de acte. Depuseseră dosarul, dar incomplet. (...) În acest an au depus din nou dosarul, dar incomplet. Din fericire, se pare că aveau planul acesta de acțiune la incendiu, de evacuare, vizat de ISU. Am văzut că nu au fost victime. Probabil a contat și chestia aceasta. Dar nu aveau alte acte, cum ar fi autorizația de construire recepționată", a precizat viceprimarul de sector.

Dan Cristian Popescu a mai declarat că pentru același motiv, al dosarului incomplet în vederea obținerii autorizației de funcționare, anul trecut, reprezentanții Primăriei au amendat clubul respectiv.

Viceprimarul a anunțat că din această seară va începe o acțiune de control la toate cluburile de pe raza Sectorului, dar și că aleșii locali au în vedere adoptarea unei hotărâri de consiliu care se permită închiderea cluburilor care funcționează ilegal.