INTERNATIONAL: Samsung Electronics a comunicat cauza incidentelor Galaxy Note7

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Preşedintele Mobile Communications Business Samsung Electronics, DJ Koh, a comunicat într-o conferinţă de presă, la Seul, cauza incidentelor în care au fost implicate telefoanele Galaxy Note7 şi măsurile de prevenire a viitoarelor incoveniente privind bateria aparatului, potrivit unui comunicat al companiei.

Acesta a prezentat rezultatele detaliate ale anchetei, la discuţie, alături de Koh participând şi reprezentanţi ai UL, Exponent şi TUV Rheinland, grupuri independente din industrie care au realizat propriile cercetări privind incidentele Galaxy Note7.



Pe baza rezultatelor cercetărilor interne, Samsung a implementat atât o gama de procese privind calitatea şi siguranţa produselor, cât şi protocoale adiţionale, precum măsuri suplimentare de siguranţă a bateriilor, dezvoltate pe mai multe nivele.



De asemenea, Samsung a format un grup de consilieri externi, academicieni şi cercetători pentru a se asigura că menţine o perspectiva clară şi obiectivă privind siguranţă bateriei.



’În ultimele luni, împreună cu organizaţiile independente de experţi din industrie, am efectuat investigaţii amănunţite pentru a găsi cauza incidentelor Galaxy Note7. Astăzi, mai mult că oricând, suntem dedicaţi câştigării încrederii clienţilor noştri prin inovaţie, care redefineşte ceea ce este posibil, în condiţii de siguranţă, şi reprezintă o poartă de acces la posibilităţi nelimitate şi experienţe noi’, a declarat Koh.



Samsung Electronics Co., Ltd. este un important producător mondial de aparatură electronică de larg consum precum televizoare, smartphone-uri, dispozitivelor portabile, tablete, camere foto, electrocasnice digitale, imprimante, aparatură medicală, sisteme de reţea, semiconductori şi LED-uri.