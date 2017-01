LOCAL: Mai mulţi bani pentru învăţământul preuniversitar

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Finanţarea de bază pentru învăţământul preuniversitar va beneficia de majorări. Cel puţin asta a precizat deputatul PSD, Mihaela Huncă, în baza deciziei guvernului în acest sens.

„În urma adoptării a două hotărâri de guvern s-a majorat cu 700 lei finanţarea cheltuielilor anuale pentru pregătirea fiecărui elev din România. Astfel, costul standard per elev şi preşcolar pentru învăţământul preuniversitar de stat, particular şi confesional acreditat va creşte de la 3.043 lei pe an la 3.740 lei pe an”, a susţinut deputatul Mihaela Huncă, adăugând că aceste măsuri înseamnă mai mulţi bani pentru salariile profesorilor, pentru cheltuielile cu pregătirea şi formarea profesională a acestora precum şi pentru evaluarea elevilor.