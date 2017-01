LOCAL: Accesul auto blocat la Spitalul Judetean

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Numarul foarte mare de cazuri grave care au ajuns simultan la urgente in aceasta dimineata, precum si faptul ca parcarea unitatii sanitare era arhiplina, conducerea spitalului a luat decizia de a bloca accesul autoturismelor in parcarea spitalului, in afara de autosanitare. Pentru acest lucru, un angajat al unitatii a fost postat la calea de acces, blocata cu un lant.