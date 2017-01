LOCAL: Tineri de la Trusesti arsi in stare critica

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Ambulantele au adus doua persoane la Urgente cu arsuri grave in urma unui incendiu izbucnit in casa. Totul s-a intamplat in aceasta dimineata, in localitatea Costiugeni, cand un jar sarit din soba a aprins o sticle cu combustibil. Incercand sa stinge focul, un barbat si o femeie au suferit arsuri grave, mai ales tanara.