LOCAL: Accident grav cu doi raniti la Hudum

Doi barbati au ajuns in aceasta dimineata la spital cu ambulantele, dupa ce masina in care se aflau, un Fiat Albea, a derapat si iesit in afara carosabilului pe o portiune de drum drept. Autoturismul a izbit violent un cap de pod, dupa care s-a rasturnat pe o parte. Soferul, de 61 de ani si un pasager, au fost preluati de o ambulanta si de echipajul de Terapie Intensiva Mobila al SMURD.

Circulatia in zona este ingreunata.