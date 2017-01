SPORT: Arbitri romani cu identitati false la amicalele unor echipe din Liga I

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Arbitri români care ar fi fost prezentaţi ca turci, sloveni sau bulgari au condus meciurile unor echipe din Liga I aflate în stagii de pregătire în Cipru şi Turcia. Aceşti arbitri ar fi încercat să influenţeze rezulatul partidelor pentru mafia pariurilor.

Trei arbitri activi şi unul retras, toţi din România, au luat decizii inexplicabile în meciurile pe care le-au condus.

Cristian Catană, secetarul AJF Dâmboviţa, arbitru în Liga a III-a, a condus meciul Astra - Pogon Szczecin, scor 1-3, fiind prezentat de organizatorul amicalului drept bulgar. Centralul a dictat două penalty-uri, câte unul pentru fiecare echipă, ambele ratate intenţionat. La penalty-ul petru Astra, uşor acordat, Săpunaru trimis balonul uşor la portar, dar arbitrul a cerut repetarea loviturii. Daniel Niculae a şutat intenţionat pe lângă poartă, lăsând impresia că nu vrea să se implice în trucarea rezultatului. Şi polonezii au ratat intenţionat lovitura de la 11 metri primită.

„Din moment ce jucătorii mei refuză să marcheze din penalty, vă daţi seama. La fel şi jucătorii adverşi. Prima repriză a ţinut 52 de minute, mă plictisisem. I-am tot spus că s-a terminat. A dat penalty după o fază în careu la noi, au dat pe lângă poartă. A râs şi antrenorul lor. A fost mizerabil! Sunt mizerii care se întâmplă”, a declarat, joi, antrenorul Marius Şumudică, pentru Digi Sport.

Arbitrul Dan Petre şi asistenţii Laurenţiu Nicolae şi Cristian Grigoraşcu, ultimul retras din activitate, ar fi condus ca „brigadă slovenă” meciul amical CFR Cluj - FC Ufa. Arbitrul a dictat uşor un penalti pentru CFR în prelungirile primei reprize. Pentru că jucătorul clujenilor a ratat, arbitrul a cerut repetarea loviturii, iar CFR a deschis scorul.

„Sunt uimit. Ştiam că am fost arbitraţi de sloveni la primul meci şi bulgari la al doilea meci. Credeam că le ştiu pe toate în fotbal, dar se pare că nu. Noi n-am ieşit de pe teren la niciun meci. La meciul cu Ufa, am avut un penalty pe care l-am ratat şi arbitrul a acordat repetare. La al doilea meci, am avut iar un penalty pe care l-am ratat. Jocurile au fost bune, intense. Meciurile au fost organizate de un agent de meciuri cu care lucrăm de mulţi ani şi n-am mai avut probleme până acum. În timpul partidei, când eram nemulţumiţi de arbitraj, culmea e că noi încercam să vorbim cu arbitrii în engleză, credeam că sunt străini”, a declarat preşedintele clujenilor, Iuliu Mureşan. la Dolce Sport.

Cele două meciuri amicale au avut loc în Cipru, dar Dan Petre ar fi arbitrat şi o patidă în Turcia, în care FC Botoşani a câştigat cu 3-0 în faţa echipei Amkar Perm. Primele goluri au fost marcate din penalti. Al doilea a fost dictat în mintul 45+6. Vaşvari a ratat, dar centrul a decis repetarea loviturii şi Harghelegiu a marcat. Grigoraşcu ar fi fost unul dintre asistenţi la această partidă, dar brigara a fost prezentată ca fiind din Turcia

CCA susţine că investighează aceste cazuri. „Ştim despre subiect şi facem propria cercetare. În momentul în care lucrurile se confirmă, vom discuta situaţia în Comisia Centrală şi vom lua decizia care se impune”, a comentat Alexandru Deaconu, vicepreşedintele CCA.