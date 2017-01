NAŢIONAL: Abuzul în serviciu, dezincriminat de Guvern

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Guvernul a adoptat aseară, aproape de miezul nopţii, o ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Codului penal și a Codului de procedură penală. Aceasta dezincriminează abuzul în serviciu, prevedere de care vor beneficia politicieni de la primari de comună până la preşedintele PSD, Liviu Dragnea.

În şedinţa în care pe ordinea de zi era doar Legea bugetului, Guvernul a adoptat pe sub mână şi trei acte cu impact major pe justiţia din România. Este vorba de un proiect de lege privind graţierea unor pedepse, un alt proiect de lege care vizează modificarea Legii privind executarea pedepselor şi o Ordonanţă de Urgenţă prin care se modifică prevederile codurilor penale în sensul dezincriminării abuzului în serviciu. „Cel de-al treilea act normativ pe care l-am adoptat astăzi este vorba de Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea Legii 296 Cod Penal și a Legii 135 Cod de procedură penală. Practic, prin această ordonanță de urgență, am făcut și am pus în concordanță deciziile Curții Constituționale care... trebuiau să fie implementate fie de către Guvern, fie de către Parlament”, a declarat Florin Iordache, ministrul Justiţiei.

Potrivit Ordonanţei de Urgenţă, incriminarea penală a abuzului în serviciu se va face doar pentru prejudicii mai mari de 200.000 de lei. „La abuz în serviciu, a fost eliminată plângerea prealabilă şi s-a precizat că numai încălcările legii pentru cuantumul acela pe care noi l-am stabilit, de 200.000 de lei”, a mai spus Florin Iordache, adăugând că pentru prejudiciile sub această sumă se vor întreprinde doar demersuri administrative. „Nu este sancţionat penal. Ce este sub 200.000 de lei nu se mai sancţionează penal, se recuperează prejudiciul. Considerăm că este un cuantum rezonabil”, a apreciat Iordache.

Ministrul Justiţiei a evitat să spună ce oameni politici vor beneficia de această ordonanţă, declarând doar că „ordonanţele de urgenţă şi proiectele de lege nu s-au făcut pentru oameni politici sau pentru persoane, ci pentru infracţiuni”. Ministrul a invitat Parlamentul să modifice ordonanţa, dar nu a spus că aceasta îşi va face efectul cât timp este în vigoare, iar în penal există principiul aplicării legii cele mai favorabile infractorului. Aşa se face că toţi cei care sunt acuzaţi de abuz în serviciu vor beneficia de prevederile ordonanţei, chiar dacă aceasta va fi modificată ulterior.

De asemene, ordonanţa menţine prevederea conform căreia denunţurile se pot face doar în termen de şase luni de la săvârşirea infracţiunilor.