NAŢIONAL: Eurovision 2017: România va concura în a doua semifinală, pe 11 mai

Piesa care va reprezenta țara noastră la Eurovision intră în a doua semifinală a concursului, în prima parte a show-ului din 11 mai, potrivit unui comunicat de presă al TVR.



Marți, 31 ianuarie, ora 12.00 (ora României), la sediul Primăriei din Kiev, orașul care va găzdui concursul Eurovision Song Contest din acest an, a avut loc tragerea la sorți pentru împărțirea țărilor participante în cele două semifinale ale competiției, scrie Mediafax.



’Obiectivul nostru este o clasare cât mai bună în concursul de la Kiev, iar pentru că anul acesta publicul va decide cine va reprezenta România, invit cât mai mulți telespectatori să voteze la finala Selecției Naționale’, spune Iuliana Marciuc, șefa delegației României la ediția din acest an a concursului. ’Până atunci, vă invit să urmăriți la TVR, între 5 și 11 februarie, înregistrările audițiilor din preselecția Eurovision România, o premieră în istoria participării României la concurs. Pe 12 februarie, într-un show care va fi transmis live, vom afla împreună numele celor 15 semifinaliști ai Selecției Naționale’, a mai declarat șefa delegației.



Anul acesta, la Eurovision participă 43 de țări, dintre care 18 concurează în prima semifinală, cea din 9 mai, iar 19 țări luptă în cea de-a doua semifinală, pe 11 mai.



Împărțirea țărilor participante pe semifinale este următoarea:



Semifinala 1 — prima parte: Muntenegru, Finlanda, Georgia, Portugalia, Belgia, Suedia, Albania, Azerbaidjan, Australia;



Semifinala 1 — partea a doua: Cipru, Slovenia, Armenia, Moldova, Cehia, Letonia, Islanda, Grecia, Polonia;



Semifinala 2 — prima parte: Macedonia, Malta, Olanda, Serbia, Danemarca, Rusia, România, Ungaria, Austria, Irlanda;



Semifinala 2 — partea a doua: Elveția, Estonia, Israel, Bulgaria, San Marino, Lituania, Croația, Norvegia, Belarus.



Țările din grupul celor cinci mari plătitoare (big five) — Franța, Germania, Spania, Marea Britanie și Italia — sunt calificate direct în finală, alături de țara gazdă, Ucraina.



Ordinea intrării țărilor în concurs va fi stabilită ulterior de organizatori.