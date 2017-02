NAŢIONAL: Dragnea: MAI şi Parchetul să afle cine a plătit huliganii. Am sesizat comisia SRI

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Liviu Dragnea a declarat astăzi că speră ca ministerul Justiției și Parchetul să afle cât mai curând cine a organizat și plătit deturnarea protestelor de miercuri, susținând că i-a cerut și președintelui Comisiei SRI să vadă dacă poate verifica situația produsă între SRI și MAI legat de informări.



"E dreptul românilor să protesteze, respect opinia lor. E important ca oamenii să se exprime fără violență. Nu cred că situația petrecută azi-noapte în Piața Victoriei este ceea ce și-au dorit. Cererea mea este ca acești oameni de bună-credință să se delimiteze de aceste grupuri care au vrut să confiște acest protest. Nu știu în mintea bolnavă a cui s-a născut acest plan pentru că azi-noapte să se ajungă la violențe. Sper ca ministrul de Interne și Parchetul să reușească să afle cine a organizat și plătit acțiunile de aseară", a declarat după ședința CEX a PSD, Liviu Dragnea.



Președintele PSD a declarat că autorul moral al violențelor este Klaus Iohannis.



"În același timp vreau să felicit atât ministrul de Interne și Jandarmeria, cât și celelalte structuri poate nevăzute ale MAI care au acționat exemplar. Am înțeles că astăzi au fost certați de președintele României, care de fapt în opinia noastră este autorul moral al violențelor de azi-noapte", susține Dragnea.



Președintele PSD spune că în urma declarațiilor șefului statului care a acuzat ministerul de Interne că nu a reacționat la informările primite din partea SRI legate de potențiale violențe și a răspunsului venit de la MAI; a cerut implicarea comisiei SRI



"Am văzut declarațiile ministrului de Interne legat de informările pe care le-ar fi primit de la SRI, am văzut ce a spus. Un om de bună-credință din SRI a dat un sms unui secretar de stat, nu directorul SRI informare către ministrul de Interne. Ca președinte al Camerei Deputaților i-am cerut lui Adrian Țuțuianu (nr. președintele Comisiei SRI) să vadă dacă există atribuții legale pentru comisia SRI ca să se verifice aceste lucruri", a mai spus Dragnea.