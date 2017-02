NAŢIONAL: Mai mulţi bani pentru elevi! Anunţul făcut astăzi de Ministerul Educaţiei

« Alte stiri din categoria Ultima ora

’Costul standard per elev a crescut, fiind majorate cu peste 20 la sută sumele pentru educația copiilor, iar pentru prima dată se acordă finanțare pentru toți elevii care sunt școlarizați în unitățile de învățământ particulare’, a declarat, astăzi, secretarul de stat din Ministerul Educației Liviu Pop.



"Am asigurat prin acest cost standard o majorare a sumelor cu peste 20 la sută pentru educația copiilor din România, acest cost standard fiind pe două categorii: cel legat de salariile profesorilor și cel legat de dotările și utilitățile din unitățile de învățământ preuniversitar. Față de anul școlar trecut, anul acesta avem un cost standard cu 20 la sută mai mare. Este pentru prima dată în istoria învățământului din România când pentru toți elevii care sunt școlarizați în unitățile de învățământ particulare se acordă finanțare", a spus secretar de stat pentru învățământ preuniversitar,



Liviu Pop a precizat că din 1 ianuarie salariile profesorilor cresc cu 15 la sută.



"Această hotărâre de Guvern duce după ea și majorarea pentru profesorii, începând cu 1 ianuarie, în baza OUG elaborată săptămâna trecută, a salariilor. Salariile profesorilor cresc cu 15 la sută în medie per totalul cheltuieli de personal. Avem alocați acești bani, sunt cuprinși în proiectul de buget, în așa fel încât de la 1 ianuarie toți profesorii din România să aibă o creștere medie de 15 la sută, iar pentru cei din zona nedidactică, în baza OUG 2, creșterea asigurată este de 20 la sută, la pachet cu tot ce înseamnă funcții din administrația locală", a mai spus Liviu Pop.



Potrivit secretarului de stat, bugetul Ministerului Educației este de aproximativ 4,4 la sută din PIB.



"Pe zona de finanțare, pot să mai spun că, prin proiectul de buget, Ministerul Educației are alocat un buget de aproximativ 4,4% din PIB. Nu o să intru în termeni de genul acesta, pentru că mâine în comisiile parlamentare vom susține acest buget", a spus Liviu Pop.



El a precizat că o componentă privește învățământul preuniversitar, fiind alocați peste șase miliarde de lei pe exercițiu 2017-2020 pe două componente foarte importante din programul de guvernare, una dintre acestea fiind legată de construcția a 2.500 de creșe și grădinițe.