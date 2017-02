SPORT: Alberto Cobrea: Sper să mi se ofere ocazia să demonstrez ceea ce pot!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Noul golakeeper al FC Botoşani, Alberto Cobrea a declarat că nu regretă niciun moment faptul că şi-a reziliat contractul cu Dinamo şi că a semnat cu gruparea locală.

„Sunt bucuros că am venit la această echipă unde am găsit un grup foarte unit, foarte ok, caractere deosebite. La momentul actual, în Liga I e foarte important să fie un grup unit ca aici. Sper să mi se ofere ocazia să demonstez ceea ce pot. Suntem apropiaţi unii de ceilalţi, condiţii destul de bune. Sper ca şi din punct de vedere financiar să fie totul în regulă, aşa cum a fost până acum. La absolut toate echipele sunt probleme financiare. Dacă cei din club vor reuşi să o ţină pe linia asta dreaptă, sunt convins că vom avea rezultate foarte bune”, a declarat Alberto Cobrea.

Goalkeeperul în vârstă de 26 de ani a semnat un contract valabil pe doi ani şi jumătate cu FC Botoşani şi spune că nu şi-a luat încă gândul de la play-off.

„Sper ca împreună să ne îndeplinim obiectivele. Eu unul cred în play-off şi voi lupta împreună cu coechipierii mei pentru a atinge acest obiectiv”, a conchis Alberto Cobrea.