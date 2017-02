NATIONAL: Avocatul Poporului ataca OUG la CCR

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Avocatul Poporului va face o declarație de presă la ora 11.30 cu privire la ordonanța de modificare a Codurilor Penale, a anunțat biroul de presă al instituției.

Principalele declarații ale lui Victor Ciorbea:

„Am primit aseară de la domnul procuror o scrisoare în care mă roagă să iau în considerare unele critici de neconstituționalitate Am avut în vedere și acest document. Unele idei au fost preluate chiar în textul excepției, celelalte nu am reușit să le examinăm. Am decis să ridic excepția de neconstituționalitate a ordonanței 13/2017. Aceasta va pleca în câteva minute spre CCR”.

Președintele Klaus Iohannis s-a întâlnit, miercuri, cu Victor Ciorbea pentru a discuta despre ordonanța de urgență dată de Guvernul Grindeanu prin care au fost modificate Codurile Penale.

Președintele Klaus Iohannis a declarat că i-a explicat Avocatului Poporului că există un precedent care îi permite să atace la CCR această ordonanță de urgență, iar Victor Ciorbea i-a promis că „va analiza cu celeritate”. Este vorba despre OUG 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă pe care Avocatul Poporului a sesizat-o în 2013 la CCR şi a obţinut abrogarea ei.

De asemenea, și Parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție a trimis, joi, Avocatului Poporului solicitarea de a sesiza Curtea Constituţională în privinţa ordonanţei de modificare a codurilor penale, invocând mai multe încălcări ale unor articole din Constituţie.

Anterior, Avocatul Poporului declarase că nu are competențe pentru a ataca la CCR ordonanța dată de Guvern. Afirmația lui a fost contrazisă de procurorul general al României, de CSM, de președintele României și de mai multe ONG-uri.

Art. 13 al . 1 lit. f din Legea nr. 35/1997, prevede că Avocatul Poporului poate ataca la Curtea Constituţională orice lege sau ordonanţă. Legea nu distinge între ordonanţele publicate în monitorul oficial dar neintrate în vigoare şi cele în vigoare. Deci, Avocatul Poporului nu are nicio restricţie legală sub acest aspect şi poate ataca, potrivit legii, şi ordonanţele publicate în monitorul oficial, înainte ca ele să intre în vigoare, a atras atenția APADOR-CH.