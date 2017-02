LOCAL: Accident cumplit la Corni

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Un tanar de 25 de ani si-a gasit sfarsitul in aceasta noapte in fiarele contorsionate ale proprii masini. Acesta se afla intr-un Volkswagen Passat cu care circula cu viteza excesiva in conditii de ceata puternica. La un moment dat, soferul a ratat o curba la stanga, inainte de intrarea in Corni dinspre Sarafinesti, moment in care masina a izbit un mal de pamant, dupa care a rupt parapetul de protectie de pe marginea drumului, bucata lunga fiind pur si simplu infasurata in jurul masinii. La fata locului au ajuns pompieri de la descarcerare si o ambulanta, insa din pacate tanarul era decedat in urma impactului.