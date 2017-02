INTERNAŢIONAL: Theresa May îi avertizează pe parlamentari să nu se opună dorinţei britanicilor de a părăsi UE

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Premierul britanic Theresa May a lansat luni un avertisment către parlamentari și le-a spus că "nu este momentul ca voința exprimată de britanici cu privire la Brexit să fie obstrucționată", potrivit Reuters. Premierul conservator a luat cuvântul în cadrul unei dezbateri desfășurate în Camera Comunelor privind Brexit și invocarea Articolului 50 din Tratatul de la Lisabona.



"Partenerii noștri europeni doresc să începem negocierile. Același lucru îl dorim și eu, și membrii acestui for", le-a spus Theresa May parlamentarilor.



"Mesajul este clar, Camera Comunelor și-a exprimat punctul de vedere. Acum nu e momentul să ridicăm piedici în calea dorinței pe care britanicii au exprimat-o în mod democratic. E momentul să începem demersurile pentru părăsirea Uniunii Europene", a adăugat May.



Postul de televiziune Sky News relatează că membrii Camerei Comunelor vor dezbate până târziu în noapte posibilele amendamente la legislația privind declanșarea Brexit-ului.