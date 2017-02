LOCAL: Condamnat la puşcărie de două ori, pentru că a uitat de un copil

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Un botoşănean, acuzat de abandon de familie, va face de două ori puşcărie pentru că nu a plătit pensia alimentară. Este vorba de Cristinel Ioan L., de 31 de ani, care a fost condamnat definitiv, astăzi, de magistraţii Curţii de Apel Suceava, la un an şi 296 de zile închisoare prin privare de libertate. Cristinel Ioan L s-a căsătorit în 1999, iar un an mai târziu a venit pe lume un băiat, dar la scurt timp după nașterea copilului, relațiile dintre soți s-au deteriorat iremediabil aşa că la finele lui 2002 femeia a introdus acțiune de divorț, căsătoria fiind desfăcută în februarie 2003. Copilul a fost încredinţat mamei spre creștere și educare, bărbatul fiind obligat la plata unei pensii de întreținere în cuantum de 40 lei, care a fost majorată mai apoi la 50 lei lunar. O sumă modică, dacă nu chiar simbolică. După pronunțarea sentinței de divorț, bărbatul a achitat cu regularitate pensia de întreținere până în 2005, iar din 2006 nu a mai achitat nimic, motiv pentru care fosta soţie a formulat plângere penală pentru „abandon de familie", plângere în urma căreia acesta a fost trimis în judecată și condamnat la doi ani de închisoare cu executare. Închis în martie 2008, bărbatul a fost eliberat pe 13 mai 2009, dar ulterior nu a mai plătit niciun leuţ, acumulând o restanță totală de 4.600 lei.Trimis din nou în judecată pentru neplata pensiei alimentare, bărbatul s-a prezentat în instanță, precizând că la sfârşitul lui septembrie 2015 urmează să primească 2.500 lei ca remunerație pentru munca prestată ca cioban, solicitând acordarea unui termen de judecată pentru a achita totul. Doar că a plătit numai 1.000 de lei, în două rate, iar restanţele au ajuns la 3.650 lei. Cum bărbatul era angajat ca cioban la o stână din Sibiu, instanţa a considerat că este vorba de rea credinţă, chiar dacă acesta s-a recăsătorit şi are încă un copil. Prin urmare, Judecătoria Botoşani l-a condamnat la un an de puşcărie, la care s-a adăugat restul de pedeapsă de 296 de zile rămase neexecutate din prima condamnare. Sentinţa a fost pronunţată în februarie 2016, dar bărbatul a formulat apel, sperând să-i înduplece pe magistraţi. Astăzi, însă, magistraţii Curţii de Apel Suceava i-au respins acţiunea ca nefondată, astfel încât bărbatul urmează să fie încercerat a doua oară în mai puţin de 10 ani pentru neplata pensiei alimentare.