NATIONAL: Bugetul de stat pe anul 2017 intra luni in dezbaterea plenului

Dezbaterile în plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului pe marginea bugetului de stat şi bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2017 vor începe, luni, de la ora 13, iar votul final ar putea avea loc marţi seara. Comisiile reunite de buget-finanţe au audiat, sâmbătă şi duminică, reprezentanţii ordonatorilor principali de credit şi au aprobat sumele alocate fiecăruia dintre ei.

Guvernul a adoptat cele două proiecte de lege pentru avizare în şedinţa care a avut loc marţi seara. „Proiectul de buget ţine seama de datele reale ale economiei româneşti, programul de guvernare al PSD şi principalele politici publice pe următorii patru ani pentru a asigura dezvoltarea României”, a spus Viorel Ştefan.

Bugetul este construit pe o creştere a Produsului Intern Brut de 5,2%, cu un deficit fiscal de 3%. Veniturile estimate sunt de 254,1 miliarde de lei, iar 278,1 miliarde vor reprezenta cheltuielile. Rata inflaţiei luată în calcul este de 1,4%, iar rata şomajului de 4,3%.

În cursul zilei de vineri, bugetul a primit avizele comisiilor de specialitate, iar sâmbătă şi duminică a intrat în dezbaterea comisiilor de buget-finanţe pentru elaborarea raportului

„Cu sentimentul datoriei împlinite şi sperăm că până mâine (luni – n.r.) o să avem raportul Comisiilor de specialitate. Putem începe mâine după-amiază dezbaterile în plen şi sperăm ca marţi, miercuri să avem Legea bugetului care să plece la promulgare, să apară în Monitorul Oficial şi să poată şi ceilalţi ordonatori din ţară, unităţile administrativ-teritoriale, instituţiile celelalte care aşteaptă acest buget să îşi poată aproba bugetele proprii şi ţara să revină la normalitate pentru că până la publicarea acestui buget, a Legii bugetului pe 2017, tot sistemul public din România funcţionează cu resurse financiare la nivel pe 1 pe 12 din bugetul anului 2016 ceea ce în mod evident sunt neacoperite”, a declarat ministrul de Finanţe, Viorel Ştefan, la finalul şedinţei de duminică al comisiilor în care a fost adoptat bugetul de stat

Preşedintele Comisiei de buget-finanţe din Camera Deputaţilor, Leonardo Badea, a afirmat, la rândul său, că au trecut în jur de 25 de amendamente, fiind doar alocări.

„În prima zi au trecut cinci amendamente din cele 37 propuse şi astăzi, acum le analizăm, în jur de 20 de amendamente pe ordonatorii de stat. Au fost doar alocări, am respectat legea pentru că înainte am votat indicatorii de plafon, deci ne-am încadrat în ceea ce am stabilit”, a precizat deputatul PSD.

Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2017, în valoare de 56,8 miliarde lei, a fost adoptat tot duminică, în cadrul Comisiilor reunite de buget-finanţe, fondurile fiind cu 8,83% mai mari faţă de anul precedent.

„Pentru asigurarea unui nivel de trai decent al pensionarilor şi în scopul evitării scăderii sociale ale unei importante categorii de vârstnici, în programul de guvernare sunt promovate măsuri de majorare a veniturilor acestor categorii sociale, astfel încât bugetul asigurărilor sociale a fost construit cu o creştere faţă de anul 2016 de 8,83%”, a afirmat preşedintele Casei Naţionale de Pensii, Ileana Ciutan.

Comisiile de buget-finanţe urmează să pună rapoartele pe cele două bugete la dispoziţia parlamentarilor, luni, la ora 10. La ora 13, vor începe dezbaterile în plenul reunit, iar şedinţa comună va fi reluată marţi, de la ora 10 şi vor continua până când se va da votul final.