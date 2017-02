NAŢIONAL: Preşedintele Raiffeisen Bank România: Îmi pasă. De aceea am fost în piaţă

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Președintele Raiffeisen Bank România, Steven van Groningen, a scris astăzi pe contul său de Facebook că prezența sa la protestele din Piața Victoriei a fost o decizie personală și că, înainte de a fi președinte de bancă, este tată și îi pasă de viitorul copiilor lui și al țării în care locuiește.



„Marțea trecută, seara, mă sună unul dintre copiii mei. <Tată! Ai auzit?> Și îmi povestește despre ordonanțe. <Mergem în piață! Veniți și voi?> Era târziu și am lăsat copiii să se ducă singuri.

Miercuri am înțeles mai bine despre ce este vorba. Aveam 30 de musafiri acasă, dintre care mulți s-au grăbit să ajungă în piață. Era târziu când am ajuns și noi, iar în partea opusă a pieței erau deja incidente pe care forțele de ordine încercau să le aplaneze. Așa că nu am stat mult. Totuși am rămas impresionat de ce am văzut și ne-am dus în continuare în fiecare seară, cu familia”, a scris van Groningen pe contul său de Facebook.



El a precizat că prezența sa în Piața Victoriei a fost o decizie personală, scrie Mediafax.



„Înainte de a fi președinte de bancă sunt tată și îmi pasă de viitorul copiilor mei și al țării în care locuiesc. Nu cred că din acest punct de vedere există vreo diferență față de cei cu care m-am întâlnit acolo - clienți, prieteni, parteneri de afaceri, antreprenori, sportivi, încă o campioană olimpică, angajați. La fel ca în cazul lor, dorința mea pentru un viitor mai bun pentru copii mei, într-o Românie mai prosperă, este total legitimă. Înțeleg că faptul că îmi pasă de ceea ce se întâmpla în România, țara unde am locuit 20 de ani și care pentru mine este acasă, îi deranjează pe unii. Am văzut reacții de indignare de la politicieni, declarații că <nu este corect> să mă aflu acolo”, a adăugat președintele Raiffeisen Bank România.



El spune că pentru că este președinte de bancă îi pasă de cele 5.500 de familii de români care depind de salariul de la bancă, îi pasă de viitorul lor, dar și de cele 2 milioane de clienți care i-au încredințat economiile lor și de cele 30.000 de companii finanțate de bancă.