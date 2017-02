LOCAL: Intervenţii pe drumurile din judeţ. Unii şoferi au fost nemulţumiţi

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Ninsorile de azi au scos la treabă şi reprezentanţii unităţilor de drumuri judeţene şi naţionale. În lipsa viscolului, drumarii au menţionat că pe nicio porţiune de drum nu au fost probleme. Întrucât au fost ninsori liniştite, straturile de zăpadă formate pe carosabil nu au depăşit un centimentru şi s-a circulat în condiţii de iarnă pe toate drumurile din judeţ. Atât pe cei 425 kilometri de drum naţional cât şi pe cei peste 600 de drum judeţean, drumarii au intervenit cu lame care au degajat straturile de zăpadă şi răspânditoare de material antiderapant, în special în pante.

Intervenţiile drumarilor au stârnit şi nemulţumiri în rândul şoferilor, în special a celor care au tranzitat drumurile naţionale.

Un şofer care a circulat pe drumul Botoşani – Târgu Frumos a susţinut că, în special pe porţiunea de la Zăiceşti, din lipsa de material antiderapant împrăştiat, s-a circulat foarte încet şi au fost şi maşini care au derapat.

„Am circulat foarte încet şi simţeam cum îmi fuge maşina din cauza pojghiţei de polei care se forma pe carosabil. Am circulat cu 40 – 50 de kilometri pe oră. Am făcut 20 de minute de la Zăiceşti până la Botoşani”, a precizat unul din şoferii nemulţumiţi.

Pe de altă parte, drumarii nu au înţeles nemulţumirile şoferilor, menţionând că s-a intervenit în permanenţă. Mai mult, aceştia au făcut un apel la adresa şoferilor de a participa la drum doar dacă au autovehiculele echipate corespunzător traficului de iarnă.