LOCAL: Tramvai sarit de pe sine pe Primaverii

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Traficul pe Strada Primaverii, in apropierea intersectiei cu Octav Onicescu, se desfasoara cu digicultate, dupa ce un tramvai a deraiat in aceasta dimineata. Mijlocul de transport se deplasa spre strada George Enescu, in momentul in care trenul de rulare frontal a iesit de pe sine din cauza unei rupturi. Alte trei tramvaie au ramas blocate in spatele acestuia, pana la remedierea avariei de catre lucratorii Eltrans.