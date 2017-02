NATIONAL: Klaus Iohannis vine în fata Parlamentului

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Preşedintele Klaus Iohannis vine astăzi în Parlament. Va adresa un mesaj în faţa Camerelor reunite începând cu ora 12.00. Temele discursului său vor viza modificarea codurilor penale, proiectul privind graţierea colectivă şi referendumul cerut de şeful statului.

Este pentru prima dată de la instalarea noului Executiv când președintele Klaus Iohannis cere să vorbească în faţa Senatului şi Camerei Deputaţilor. Șeful statului a trimis, vineri, o scrisoare președinților celor două Camere prin care le-a adus la cunoștință intenția de a se adresa parlamentarilor.

„Doresc să adresez Parlamentului un mesaj referitor la modificările aduse de către Guvern legislaţiei penale, precum şi la evenimentele generate de acestea. Vă propun ca data prezentării mesajului în şedinţa reunită a celor două Camere ale Parlamentului să fie data de 7 februarie 2017, ora 12.00. Vă rog să primiţi asigurarea întregii mele consideraţii", se arată în scrisoare.

Birourile Permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au dat curs solicitării președintelui, iar luni s-a decis că şedinţa de plen reunit care va începe la ora 10.00 pentru a dezbate bugetul va fi întreruptă pentru ca deputaţii şi senatorii să asculte mesajul prezidenţial. După mesajul acestui dezbaterile pe buget vor fi reluate.

Chiar dacă Guvernul a abrogat mult contestata OUG 13/2017, preşedintele va aborda acelaşi subiect pe care l-a anunţat iniţial.

„Mâine, la ora 12:00, mă voi adresa Parlamentului României. Modificările legislaţiei penale iniţiate de Guvern, care au generat o puternică reacţie civică, trebuie aduse în atenţie şi de la tribuna Legislativului. Vă invit să mă urmăriţi!”, a scris preşedintele, luni, pe Facebook.

La mesajul preşedintelui va asista şi premierul Sorin Grindeanu.

Liderul PSD, Liviu Dragnea, şi-a exprimat speranţa luni, că președintele va avea un mesaj echilibrat.

„Mâine (marţi – n.r.) sper ca preşedintele să aibă un mesaj echilibrat şi un apel la calm şi la stabilitate pe care îl avem şi noi. Dar o să vedem mâine ce mesaj”, a afirmat Liviu Dragnea, întrebat despre mesajul pe care Klaus Iohannis îl va transmite, marţi, Parlamentului.

La rândul său, preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu i-a adresat preşedintelui Iohannis, luni, o scrisoare deschisă în care îi cere să uzeze de influenţa sa asupra protestatarilor pentru a-i determina pe aceştia să pună capăt manifestaţiilor.

„Ieri, am făcut un apel public la toţi liderii politici, printre care v-am inclus, să facă uz de influenţa pe care o au asupra susţinătorilor şi simpatizanţilor, pentru ca demonstraţiile de stradă să înceteze. S-a ajuns în apropierea unui punct de inflexiune, iar continuarea protestelor sub această formă este impredictibilă, poate degenera, poate deveni periculoasă şi poate scăpa de sub control, iar efectele sunt imprevizibile”, i-a transmis Tăriceanu preşedintelui Iohannis prin intermediul unei scrisori deschise.

Președintele Senatului spune că ordonanţa 13 a fost abrogată, cabinetul Grindeanu a făcut pasul înapoi, ceea ce poate fi interpretat ca o recunoaştere implicită a greşelii comise în această speţă.