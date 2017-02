SPORT: Mulţescu pune presiune pe arbitri înaintea meciului cu FC Botoşani

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Antrenorul principal al CSU Craiova, Gheorghe Mulțescu , a declarat astăzi în conferinţa de presă premergătoare confruntării de sâmbătă de pe „Municipal” cu FC Botoşani că se teme ca arbitrii să tolereze jocul dur al elevilor lui Leo Grozavu, având în vedere că aceştia vor fi mai înrăiţi după ce au pierdut puncte cu Chiajna.

„Sunt îngrijorat pe tema jocului dur al botoșenenilor, sunt mai înrăiți acum pentru că au pierdut puncte. Vor juca avântat, pe un teren greu, dar important este să nu lase brigada de arbitri jocul peste limita regulamentului. Am spus-o la început și o repet acum: nu mă gândesc la meciurile cu Steaua și Dinamo, ci doar la jocul cu Botoșani. Va fi un meci greu care ne poate aduce calificarea matematică în play-off. Am o experiență de peste 45 de ani în fotbal, până nu văd matematic că suntem calificați nu cred. Bineînțeles, există și varianta să fim în play-off și înaintea jocului nostru, în cazul în care CFR pierde la Mediaș. Am făcut și aceste calcule”, a declarat Gheorghe Mulţescu.

Acesta a spus că îşi doreşte ca elevii săi să gestioneze foarte bine situaţia, mulţi dintre ei fiind la limita suspendării, adăugând că suspendarealui Briceag.

„Am această problemă a înlocuirii lui Marius Briceag pe banda stângă. Oricum, nu se pune problema să schimb sistemul pentru că nu avem fundaș stânga veritabil. Am două variante pentru înlocuirea lui Briceag. În plus, există situația aceasta, cu jucători la limita suspendării, pe care am avut-o și înainte de meciul cu Voluntari. Îmi doresc să gestionăm bine meciul și să nu ieșim cu pierderi din cauza cartonașelor galbene”, a conchis Mulţescu.

Partida FC Botoşani- CSU Craiova, meci contând pentru etapa a XXIII-a a Ligii I va avea loc sâmbătă, 11 februarie de la ora 18:00.