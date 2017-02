Senatorul PSD Doina Federovici: SUSŢINEM GUVERNUL GRINDEANU!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Este greu de înțeles ce vor semnatarii moțiunii de cenzură! Guvernul a retras ordonanța atât de discutată. Dezbaterea se va muta in Parlament, pentru că deciziile Curții Constituționale sunt obligatorii, iar Codul Penal trebuie modificat așa cum cere Curtea.

Așadar, ce vor semnatarii moțiunii? Să dea jos un guvern ales democratic pe 11 decembrie? Cei care au pierdut alegerile trebuie să accepte rezultatul votului. Această țară trebuie guvernată! Avem un program de guvernare! S-au luat deja multe măsuri foarte așteptate de români, începând de la creșterea salariilor și pensiilor, până la creșterea burselor studențești și susținerea fermierilor care produc tomate și carne de porc.

Într-o singură lună, Guvernul Grindeanu a luat mai multe măsuri bune pentru români decât a luat Guvernul Cioloș într-un singur an! Cine are interesul ca acest program de guvernare să nu fie pus în aplicare? Cine are interesul să țină România pe loc? Cine are interesul ca angajații din România să aibă în continuare cele mai mici salarii din Europa? Cine are interesul ca firmele românești să nu se poată dezvolta?

Este pentru prima oară când un guvern începe, chiar din prima lună, să pună în practică punct cu punct promisiunile din timpul guvernării. România începe să fie pusă în mișcare. Încep să se refacă școlile, încep să se refacă spitalele, profesorii și medicii încep să fie plătiți mai bine. Acest proces trebuie să continue! Cei care cer plecarea Guvernului Grindeanu vor ca România să revină la stagnare, să nu se dezvolte, iar oamenii să nu o ducă mai bine. Ei speră că un eșec al acestei guvernări le-ar aduce lor mai multe beneficii politice și electorale.

Românii trebuie să își pună sincer următoarea întrebare: “Acest blocaj din România le aduce ceva bun în viața lor de zi cu zi? Ce câștigă fiecare cetățean din această încercare de a da jos un guvern la mai puțin de două luni de la alegeri?”

Pentru a arata încă odată susținerea pentru Guvernul Grindeanu, astăzi au fost prezenți în parlament mai mulți primari din Botoșani. De la Bucecea, de la Dorohoi, de la Saveni si nu în ultimul rând președintele Consiliului Județean. Ei au o răspundere față de cei care i-au ales. Ei trebuie să își respecte promisiunile pentru comunitățile locale, pentru că ei răspund în fața cetățenilor. În schimb, cei care blochează România nu răspund în niciun fel.