INTERNAŢIONAL: Germania a repatriat 300 de tone de aur depozitate în SUA

Germania a finalizat, mai devreme decât anticipa, repatrierea unei cantități de 300 de tone din rezerva sa de aur depozitată în SUA, în conformitate cu planul său de a recupera o parte din lingourile de aur ținute peste hotare în timpul Războiului Rece, informează AP.



Banca centrală a Germaniei — Bundesbank — a informat joi că în cursul anului trecut a repatriat o cantitate de 111 tone de aur depozitată la sediul Rezervei Federale din New York, finalizând astfel, înainte de termen, planul care prevedea repatrierea a 300 de tone de aur din New York la Frankfurt. Tot în cursul anului 2016, Bundesbank a repatriat și o cantitate de 105 tone de aur depozitată la Paris.



"Transferurile au fost efectuate fără întreruperi sau neregularități", a declarat Carl-Ludwig Thiele, membru în Consiliul de Administrație al Bundesbank.



În anul 2013, Banca centrală a Germaniei a decis ca jumătate din rezervele de metal galben să fie depozitate la sediul din Frankfurt, cel mai târziu în anul 2020. Atingerea acestui obiectiv presupunea repatrierea a 300 de tone de aur de la New York și a 374 de tone de la Paris.



"Și repatrierea depozitelor de aur de la Paris va fi încheiată în cursul acestui an", a precizat Carl-Ludwig Thiele.



În urma crizei datoriilor din zona euro, o mare parte din populația Germaniei și-a exprimat dorința ca un procentaj mai mare din rezerva de 3.381 de tone de aur să fie stocată acasă, iar unii au ridicat semne de întrebare cu privire la existența acestor rezerve. În replică, Bundesbank a publicat o listă detaliată cu locația, numărul de inventar, greutatea și puritatea fiecărui lingou din rezerva sa.



Bundesbank intenționează ca, în 2020, mai mult de jumătate din aurul Germaniei să fie stocat în interiorul granițelor țării, aproximativ o treime la Federal Reserve și restul de 13% la Bank of England. În schimb, Bundesbank nu va mai depozita aur la Banca Centrală a Franței.



Păstrarea peste hotare a rezervei de aur a Germaniei este o moștenire a sistemului Bretton Woods, înființat la finele celui de-al Doilea Război Mondial. Pe lângă rezervele stocate în SUA, alte aproximativ 400 de tone de aur din rezerva Germaniei sunt stocate la Bank of England. Londra și New York-ul sunt principalele centre pentru tranzacțiile cu aur, precum și două centre valutare globale, iar în situații de criză aurul stocat în aceste centre poate fi convertit în lire sterline sau dolari.



Rezerva de aur a Germaniei, evaluată la aproximativ 130 de miliarde de dolari, este a doua din lume ca mărime, după cea a SUA.