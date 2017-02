NAŢIONAL: ANAF a pus sechestru pe bunurile TVR în luna decembrie 2016

« Alte stiri din categoria Ultima ora

"Sechestrul pe bunurile TVR a fost pus în decembrie 2016", a declarat, pentru Mediafax, Laura Chiriac, consilier de presă al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.



Conform acesteia, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili din cadrul ANAF a pus sechestru asigurator pe bunuri ale televiziunii naționale în vederea recuperării datoriilor înregistrate la buget.



Valoarea acestor bunuri este de circa 150 de milioane de lei.



La sfârșitul lunii septembrie a anului trecut, Societatea Română de Televiziune datora bugetelor statului mai mult de jumătate de miliard de lei.



Conform informațiilor postate pe site-ul Ministerului Finanțelor, Societatea Română de Radiodifuziune va avea alocată, în acest an, o sumă de 383 de milioane de lei. Astfel, cheltuielile pentru bunuri și servicii vor scădea cu 94,95%, de la 113,029 de milioane de lei în 2016, la 5,713 milioane de lei în acest an. Sursele de finanțare ale Televiziunii Române sunt asigurate în proporție de 100% de la bugetul de stat. Cea mai mare creștere este la plăți efectuate în anii precedenți și care vor fi achitate în acest an, capitol prin care se plătesc datoriile din anii anteriori.