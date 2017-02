SPORT: Cornel Şfaiţer: Meritam victoria!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani, a declarat că este fericit că pronosticul pe care l-a dat înaintea dublei Chiajna- Craiova, patru puncte, a fost realizat.

„Este o bucurie enormă. Veneam după opt jocuri în care nu am reuşit mare lucru. Am spus că vom obţine minim patru puncte în meciurile cu Chiajna şi Craiova şi am reuşit. Am avut mare încredere în echipă. Tot timpul am reuşit jocuri spectaculoase cu Craiova. În seara asta am avut determinare, agresivitate, totul la pozitiv. Eram în tribuna oficială şi simţeam că va veni golul. Chiar meritam. După aspectul jocului, Craiova se mulţumea cu un egal”, a declarat Cornel Şfaiţer.