SPORT: Leo muşcă din olteni şi după ce i-a bătut!

Leo Grozavu a ţinut să-şi felicite elevii pentru succesul cu CSU Craiova, rezultat care a pus punct seriei de opt jocuri consecutive în Liga I fără victorie.

​​„Am meritat să câștigăm, îi felicit pe cei care au făcut posibil ca meciul să se joace. Jucătorii mei au fost admirabili, am pus presiune pe adversar, am dominat jocul. Am fost deranjat de declarațiile dinaintea jocului. La Botoșani toată lumea plânge că nu sunt arbitraje. Nu cred eu că avem atâta putere încât să influențăm arbitrajele. Din contră noi suntem dezavantajați. Există lipsa intenției la henț, dar la roman eu zic că e discutabil. Cu echipele care joacă fotbal, jucăm și noi. Craiova e una dintre ele. O echipă bună, cu jucători valoroși. Nu sperăm la play-off, trebuia să o facem mai demult. O echipă care speră la play-off nu are voie să aibă o serie atât de lungă ca a noastră fără victorie​", a declarat Leo Grozavu.