SPORT: Mulţescu după ce a depus şi contestaţie: Am făcut toate demersurile să nu jucăm!

Oltenii au recunoscut supremația FC Botoşani după ce au pierdut la limită în această seară pe „Municipal”, dar s-au plâns de starea terenului, dovadă fiind şi contestaţia depusă vis-a-vis de suprafaţa de joc.

„Era mai bine pentru Craiova să se amâne acest meci. Am făcut toate demersurile. Trebuia să jucăm pe teren normal, cu iarbă, nu cu gheață. Ei au fost adaptați. Au fost agresivi, au avut calitate. Peste tot a fost gheață, am stat cu frica în sân să nu care cumva să cadă vreunul. Când a căzut Ivan am închis ochii. Nu poți să demonstrezi fotbal pe gheață. Cum să jucăm când nu te poți ține pe picioare? De ce se joacă iarna și nu o facem când se poate juca? Dacă 70 la sută din teren e practicabil, restul de 30 era gheață. Ne mirăm de ce nu dezvoltăm fotbalul românesc. Cum, pe gheață? Trebuia să fim mai bărbați, mai curajoși, dar fiecare are instinct de autoapărare. Ne-am îndeplinit obiectivul, am scăpat fără accidentări", a declarat Gheorghe Mulțescu.