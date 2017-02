LOCAL: Mii de pensionari vor bilete de tratament

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Casa Judeţeană de Pensii (CJP) se confruntă cu un nou val de cereri. Deşi nu s-a stabilit nicio perioadă în care vor începe să fie eliberate biletele de tratament, în aşteptarea bugetului de stat, la unitatea de pensii au fost deja depuse peste 2.000 de solicitări ale pensionarilor care doresc să beneficieze de o vacanţă subvenţionată de stat, cererile referindu-se la diferite perioade din an.

Situaţia nu i-a luat prin surprindere pe reprezentanţii unităţii de pensii, asta deşi sesiunea de depunere a cererilor pentru tichetele subvenţionate a fost deschisă la jumătatea lunii trecute.

„În fiecare an ne confruntăm cu o astfel de situaţie. De obicei, oamenii vin şi depun cereri pentru a-şi lua de o grijă în plus şi pentru a se asigura că astfel au o şansă în plus la obţinerea unui bilet de tratament”, a susţinut Ioan Buzilă, directorul CJP.