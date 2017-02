LOCAL: Ţepar încarcerat, după o "afacere" cu televizoare

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Un botoşănean în vârstă de 29 de ani, condamnat la un an şi nouă luni de închisoare cu executare pentru complicitate la înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, a fost ridicat de poliţişti, vineri, şi încarcerat în Penitencirul Botoşani, în vederea executării pedepsei. Cu mai multe condamnări la activ, Dragoş Pavel, a ajuns din nou după gratii, după o ţeapă pusă la cale cu alţi doi botoşăneni. Astfel, în 2010, Dragoş Pavel a preluat o societate, Danis Mălini SRL Suceava, împreună cu un alt amic, aceștia devenind asociați și administratori, firma fiind specializată în „tăierea și rindeluirea lemnului". În aprillie 2012, Dragoş Pavel l-a contactat pe Nicu I. susţinând că are o firmă cu mai mulți angajați, iar aceștia intenționează să solicita credite pentru bunuri la BRD Finance IFN, din incinta complexului „Shopping Centre - Carrefour” , dar nu știe să completeze formularul unei adeverințe de venit, activitate pentru care urma să-l recompenseze cu 100 de lei. Având nevoie de bani, Nicu I. a acceptat și imediat a cmpletat adeverinţa cu datele date de Pavel, care a semnat și ștampilat acea adeverință de venit. Astfel, a fost obţinut un credit în valoare de 2.500 de lei, contravaloarea unui televizor LED, care urma să fie achitat în 12 rate. După preluarea televizorului, aparatul a fost revândut cu aproape 1.000 de lei, fără să mai fie achitată vreo rată. Tot în aprilie 2012, au fost încheiate alte două contracte pe numele altor doi botoşăneni, care figurau ca şi angajaţi la firma cu pricina, şi care au obținut credite în valoare de 4.000 de lei, bani cu ajutorul cărora au achiziționat televizoare LEDCând au văzut că ratele nu mai sunt achitate, cei de la BRD Finance au făcut plângere la poliţie, descoperindu-se că beneficiarii creditelor nu erau angajaţi la Danis Mălini SRL Suceava şi că firma nu depuse registrul general de evidență a salariaților în format electronic. Rând pe rând, poliţiştii au ajuns la toţi cei implicaţi, Dragoş Pavel şi complicii săi fiind trimişi în judecată, reţeaua fiind deconspirată chiar Nicu I., adică cel care a întocmit adeverinţele. Astfel, toţi cei implicaţi au fost condamnaţi. „Instanța va ține seama de aspectul că inculpatul a fost implicat în eliberarea celor serii de documente ce au fost folosite la obținerea creditelor, a fost inițiatorul activității infracționale, nu a contribuit în vreun fel la repararea prejudiciilor”, se arată în sentinţa de condamnare. Mai mult, magistraţii au stabilit că Dragoş Pavel era recidivist, el fiind condamnat la pedepse cuprinse între 9 luni și 5 ani închisoare începând cu 2004, pedepse care au fost contopite ulterior, botoşăneanul alegându-se în final cu o pedeapsă rezultatntă de 5 ani închisoare, care a fost executată în perioada 6 februarie 2006- 11 ianuarie 2010, la data liberării condiționate având un rest de pedeapsă neexecutat de 181 zile. Totodată, magistraţii i-au obligat pe cei implicaţi şi la plata unor daune către BRD Finance IFN. Sentinţa finală a venit joia trecută, la Curtea de Apel Suceava. A doua zi, însă, Dragoş Pavel a fost localizat de poliţişti li ridicat în vederea executării pedepsei.