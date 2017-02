SPORT: Kuku-gol: E doar începutul!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Benjamin Kuku, a declarat că reuşita din meciul cu CSU Craiova care a adus prima victorie după opt meciuri consecutive fără succes în Liga I pentru FC Botoşani, reprezintă doar începutul său la gruparea locală.

„Mă bucur că am reuşit să înscriu golul victoriei. E bine că am reuşit să câştigăm şi noi. Sunt mulţumit că nu m-am accidentat pentru că terenul a fost destul de greu. Toţi am muncit foarte mult şi cred că este meritul tuturor pentru această victorie, nu doar a mea. Am fost foarte concentraţi, am făcut un meci bun şi victoria este meritată. Îi dedic această victorie tatălui meu, care a decedat în urmă cu şapte ani. Sunt convins că este foarte mândru de mine, acolo, în ceruri”, a declarat Benjamin Kuku.

Atacantul botoşănean a spus că îşi doreşte un rezultat bun şi la Dinamoîn jocul care va avea loc lunea viitoare în Groapă.

„Pentru noi urmează meciul cu Dinamo, unde cred că putem obţine un rezultat pozitiv dacă vom juca la fel ca în partida cu Craiova. Trebuie să rămânem la fel de concentraţi şi să obţinem un rezultat bun. Rămânem optimişti şi atâta timp cât avem şanse, continuăm să sperăm la intrarea în play-off. Important este să facem cât mai multe puncte”, a mai spus Kuku.

Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani, a declarat că Benjamin Kuku este pariul său pentru acest sezon, dezvăluind că îl urmăreşte de mai mult timp pe acesta.

„Kuku este un jucător pe care l-am urmărit din vară, un jucător care a debutat cu gol şi ne bucurăm pentru el. Nu s-a pregătit cu noi în Antalaya dar a debutat cu gol şi ne dă speranţe. Am mare încredere în el, e un jucător muncitor, bătăios. A câştigat majoritatea duelurilor aeriene”, a declarat Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani.