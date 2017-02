SPORT: Leo: Ar fi o minune să accedem în play-off!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Cu toate că matematic FC Botoşani mai are şanse la play-off, Leo Grozavu, antrenorul principal al echipei este destul de rezervat în privinţa şanselor ca formaţia pe care o pregăteşte să se regăsească printre cele şase care vor accede în play-off.

„Nu avem nicio şansă. Sunt nouă puncte puse în joc, matematic e posibil, dar e foarte dificil. Eu mă aşteptam să se relanseze lupta pentru play-off. Am ştiu că dacă vom câştiga cele două meciuri de acasă, cu Chiajna şi Craiova, intram în luptă directă pentru că depindeam de rezultatele cu Dinamo şi Astra. Odată pierdute însă cele două puncte cu Chiajna am cam pierdut orice speranţă. De aceea spun că ar fi o minune mare, cu atât mai mult acum dacă am ajunge noi în play-off”, a declarat Leo Grozavu, antrenorul principal al FC Botoşani.